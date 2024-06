Almere moet opheldering geven over Chinese beveiligingscamera's

Het college van Almere moet opheldering geven over het gebruik van Chinese beveiligingscamera's in de stad en wat het hiermee gaat doen. VVD en GroenLinks hebben hier in de gemeenteraad vragen over gesteld. Aanleiding is onder andere de beslissing van het nabijgelegen Amsterdam om bijna dertienhonderd Chinese beveiligingscamera's de komende jaren te gaan verwijderen vanwege zorgen over spionage en mensenrechtenschendingen.

"Ook in Amstelveen hangen camera’s die in China zijn geproduceerd zoals duidelijk werd na eerdere vragen van ons hierover. GroenLinks vindt het belangrijk dat we bij digitalisering de ethische en menselijke kant blijven bewaken", zegt gemeenteraadslid Ilika Polderman. "De Chinese overheid heeft het recht om alle data in te zien van bedrijven die zijn gevestigd in China. Daarnaast is het bekend dat China grote hoeveelheden data verzamelt onder andere door cyberspionage", aldus GroenLinks en de VVD.

De partijen willen opheldering over hoe Amstelveen omgaat met de digitale dreiging en specifiek wat er gaat gebeuren met de Chinese beveiligingscamera’s in de stad en hoe er wordt omgegaan met spionage, mensenrechten en oneigenlijke concurrentie. "De VVD vindt het belangrijk dat we camera’s gebruiken ter verhoging van de veiligheid van onze inwoners, maar wil tegelijkertijd ook maatregelen nemen tegen vijandige buitenlandse actoren” aldus gemeenteraadslid David Koekoek.