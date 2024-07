'Automatische gezichtsherkenning zou samenleving fundamenteel veranderen'

Automatische gezichtsherkenning zou de samenleving fundamenteel veranderen, zo stelt Sander Flight, adviseur op het gebied van cameratoezicht en privacy. Tien jaar geleden kwam NRC met een artikel over trends in camerabewaking en het toezicht van de toekomst, waarbij de auteur een wandeling door Amsterdam Oost maakte en onderweg tien camera's telde. Flight besloot dezelfde wandeling onlangs opnieuw te doen en zag dat het aantal camera's was gestegen naar dertig.

"En dan hebben we de deurbelcamera’s niet eens meegeteld, waarvan er nu veel meer zijn dan toen. Die zijn nu ook veel geavanceerder, met goede camera’s en sterke microfoons. We worden op straat steeds meer in de gaten gehouden, dat is wel duidelijk", zo laat hij tegenover NRC weten. Toch is er volgens Flight nog geen sprake van een Big Brother-maatschappij. Veel plannen en proefprojecten die er tien jaar geleden waren zijn mislukt of door wetgeving en maatschappelijke druk hooguit in afgeslankte vorm doorgevoerd, merkt hij op.

"Alles overziend kan je zeggen dat maatschappelijke organisaties, politie, rechters, wetenschappers en parlementariërs ervoor hebben gezorgd dat een surveillancesamenleving zoals die in 2014 werd voorspeld, er niet is gekomen", aldus de adviseur. Hij stelt wel dat mensen waakzaam moeten blijven. "Het geloof in technologie als oplossing voor complexe sociale vraagstukken is nog altijd groot."

Het is echter automatische gezichtsherkenning waar hij zich nog steeds zorgen over maakt. "Daarmee zou iedereen kunnen zien waar iedereen is geweest. Dat zou onze samenleving fundamenteel veranderen. Gelukkig is precies deze vorm van gezichtsherkenning net verboden door de EU." Dat 'verbod' in de Europese AI Act is echter niet absoluut en zijn er allerlei uitzonderingen van toepassing, waardoor opsporingsdiensten deze technologie toch mogen inzetten.

Zo mag real-time gezichtsherkenning worden ingezet voor het zoeken van mensen die worden vermist of slachtoffer van mensenhandel of seksueel misbruik zijn. Andere situaties zijn het voorkomen van een 'specifieke en actuele' terroristische dreiging of het vinden van de locatie of het identificeren van personen die worden verdacht van misdrijven, waaronder terrorisme, mensenhandel, seksueel misbruik, moord, kidnapping, verkrachting, gewapende overvallen, deelname aan een criminele organisatie en milieudelicten. Burgerrechtenbewegingen vrezen dan ook live gezichtsherkenning in openbare ruimtes.