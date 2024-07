Overheid adviseert vakantiegangers om apparaten voor vertrek te updaten

Door Briolet: Volgens het ministerie is het om veilig en zorgeloos op vakantie te kunnen gaan belangrijk om slimme apparaten regelmatig, en in ieder geval voor vertrek, te updaten.

Vreemd advies. Een beter advies is om elektrische apparaten gewoon uit te schakelen als je (langdurig) van huis gaat. Vreemd advies. Een beter advies is om elektrische apparaten gewoon uit te schakelen als je (langdurig) van huis gaat.

Dus ook je slimme deurbel met je gehele veiligheidsapparaten die je specifiek heb aangeschaft omdat je vanaf overal ter wereld kan zien of er niemand inbreekt?Alles uitschakelen, dat is pas een vreemd advies straight out of 1965.