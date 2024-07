CDA vraagt minister hoe end-to-end encryptie WhatsApp opsporing hindert

Het CDA heeft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid Kamervragen gesteld over hoe de end-to-end encryptie van WhatsApp de opsporing van misbruikmateriaal hindert. Aanleiding is berichtgeving in het AD over de verspreiding van misbruikmateriaal en het aantal mensen dat hiernaar kijkt.

Dergelijke beelden worden onder andere via besloten groepen uitgewisseld, zo laat de politie weten. Hoewel de politie geregeld aangeeft dat end-to-end encryptie een belemmering bij de opsporing vormt, lijkt dat in de praktijk niet altijd zo te zijn. "Ondanks end-to-end encryptie lukt het ons de daders op te sporen. Hoe, dat kunnen we niet vertellen", zegt Floor Jansen, teamleider bij het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) van de politie.

"Op welke manier hindert end-to-end encryptie bij Whatsapp de opsporing van de makers en verspreiders van kinderporno?", wil CDA-Kamerlid Krul van de minister weten. Die moet onder andere ook laten weten wat hij gaat doen om de verspreiding van misbruikmateriaal via kanalen zoals Whatsapp en Snapchat tegen te gaan.

Vorig jaar stelde het CDA ook al vragen over precies dit onderwerp en wilde de partij client-side scanning voor chatapps wettelijk verplichten. Ook noemde CDA het in stand houden van end-to-end encryptie een stap achteruit in de aanpak van kindermisbruik. Minister Van Weel heeft drie weken om met een reactie te komen.