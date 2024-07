Mozilla verlengt support van Firefox voor Windows 7-gebruikers

Mozilla verlengt de support van Firefox voor Windows 7-gebruikers, zodat die meer tijd hebben om naar een nieuwe computer te migreren. Dat heeft Mozilla tijdens een Ask Me Anything op Reddit aangekondigd. Begin deze maand had de Firefox-ontwikkelaar laten weten dat Firefox 115 ESR, waarvan de laatste versie begin september van dit jaar verschijnt, ook de laatste ondersteunde versie zou zijn.

Volgens cijfers van Mozilla maakt bijna tien procent van de Firefox-gebruikers nog gebruik van Windows 7. Met een langere supportperiode wil Mozilla deze gebruikers meer tijd geven om naar een nieuwer systeem te upgraden. Hoelang de extra ondersteuning zal zijn is niet bekendgemaakt.