Dijklander Ziekenhuis verstuurt door storing onjuiste sms-berichten

Het Noord-Hollandse Dijklander Ziekenhuis heeft door een storing in één van de systemen onjuiste sms-berichten naar patiënten verstuurd, zo heeft het via de eigen website laten weten. In het bericht dat afgelopen zaterdagochtend naar meerdere patiënten ging, werd gevraagd om op de Mijn Dijklander-omgeving in te loggen voor meer informatie over een geplande afspraak.

"Heeft u dit sms-bericht ontvangen en geen afspraak gepland staan in ons ziekenhuis? Dan hoeft u niet de Mijn Dijklander omgeving te bezoeken en kunt u het bericht verwijderen. Onze excuses voor het ongemak", aldus het ziekenhuis. Dat stelt verder dat de storing is opgelost. "Een hack is uitgesloten." Wat precies de oorzaak van de storing was is niet bekendgemaakt. Het Dijklander Ziekenhuis telt drieduizend medewerkers, verdeeld over vier locaties in Hoorn, Purmerend, Enkhuizen en Volendam.