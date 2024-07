'Microsoft verplicht personeel in China om iPhone voor werk te gebruiken'

Microsoft heeft personeel in China verplicht om een iPhone voor werk te gebruiken en geen Androidtelefoons meer, zo meldt Bloomberg News op basis van een interne memo. De maatregel is onderdeel van Microsofts 'Secure Future Initiative' en heeft op honderden medewerkers betrekking, aldus Bloomberg. Het moet ervoor zorgen dat alle werknemers straks de Microsoft Authenticator en Identity Pass-app gebruiken.

Bloomberg wijst naar de fragmentatie van Android-appstores in China en het verschil tussen Chinese en buitenlandse mobiele ecosystemen. Zo is de Google Play Store, in tegenstelling tot de Apple App Store, in China niet beschikbaar. Daarom bieden Chinese smartphonefabrikanten zoals Huawei en Xiaomi hun eigen appstores aan. Microsoft heeft ervoor gekozen om deze apparaten geen toegang meer tot bedrijfsmiddelen te geven, omdat ze niet over Googles mobiele services beschikken, zo laat de memo weten.

Alle medewerkers die nu nog met een Androidtelefoon werken krijgen een iPhone 15. Microsoft wilde niet op vragen van Bloomberg reageren over de reden voor de maatregel, die vanaf september in gaat. Het Cyber Safety Review Board (CSRB) van de Amerikaanse overheid kwam onlangs met een vernietigend rapport over groot securityfalen bij Microsoft, waardoor aanvallers tienduizenden e-mails van de Amerikaanse overheid konden stelen.

Volgens het rapport had de inbraak voorkomen kunnen worden als Microsoft de eigen veiligheid beter op orde had. Ook stelde het CSRB dat de securitycultuur bij Microsoft inadequaat is. Microsoft-topman Satya Nadella kwam vervolgens met een memo waarin hij beterschap beloofde.