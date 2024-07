Apple verwijdert verschillende vpn-apps uit Russische App Store

Apple heeft verschillende vpn-apps uit de Russische App Store verwijderd. Dat blijkt uit berichten die vpn-leveranciers van Apple ontvingen en is ook door het techbedrijf tegenover media bevestigd. Volgens Apple heeft het op bevel van de Russische telecomtoezichthouder Roskomnadzor de vpn-apps verwijderd, omdat die content bevatten die in Rusland verboden is. Het gaat onder andere om Red Shield VPN, Le VPN, HideMyName en Proton VPN.

Naar aanleiding van Apples beslissing zijn de vpn-leveranciers op Change.org een petitie gestart. Daarin stellen ze dat Apple met de maatregelen ervoor zorgt dat honderdduizenden mensen in Rusland geen toegang tot vrije informatie hebben. Volgens de vpn-leveranciers zou Apple dit doen uit angst om de Russische markt te verliezen. Op het moment van schrijven hebben 1257 mensen de petitie getekend.

Eerde besloot Mozilla om verschillende vpn-extensies voor Russische Firefox-gebruikers te verwijderen, wat voor veel kritiek zorgde. De Firefox-ontwikkelaar maakte een aantal dagen later de extensies weer beschikbaar voor gebruikers.