Belgische overheid start campagne voor uitgeven van muntgeld

De Belgische overheid is een campagne op social media gestart, waarbij het burgers oproept om aankopen met muntgeld te betalen. "Ons land staat voor een probleem met de circulatie van muntstukken, ondanks de grote hoeveelheden die er zijn. Dit komt doordat veel munten ongebruikt blijven liggen", aldus het Belgische ministerie van Financiën. Volgens het ministerie zijn er meer dan 4,2 miljard munten in België, met een waarde van 1,5 miljard euro.

Ondanks de grote hoeveelheid muntgeld hebben sommige Belgische winkels moeite om voldoende wisselgeld te hebben voor klanten die met contant geld betalen, omdat veel munten ongebruikt blijven en niet circuleren. Met de campagne #spendyourchange wil de Belgische overheid nu burgers bewegen om hun muntgeld te gebruiken. Als twee procent van de 'slapende munten' in omloop wordt gebracht zou dit vijf miljoen euro besparen.

Volgens cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn zo’n 1,3 tot 1,5 miljoen mensen in Nederland afhankelijk van contant geld. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen, migranten, laaggeletterden en mensen met een beperking. DNB voorziet de komende jaren een forse daling in de acceptatiegraad van contant geld. Waar er nu nog bij negen van de tien plekken met brief- en muntgeld kan worden betaald, is dat over vijf jaar naar verwachting nog maar in zo’n zes op de tien winkels. In Europa wordt nu gewerkt aan een acceptatieplicht voor contant geld.