WSJ: Google in gesprek over overname securitybedrijf Wiz voor 23 miljard

Googles moederbedrijf Alphabet is in vergevorderde gesprekken over de overname van securitybedrijf Wiz voor een bedrag van zo'n 23 miljard dollar, wat de grootste overname van het bedrijf tot nu toe is. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van bronnen. Die stellen dat de overname zeer dichtbij is als de gesprekken niet klappen. Het in 2020 opgerichte Wiz biedt beveiligingsoplossingen voor cloudomgevingen.

Onderzoekers van het bedrijf vonden de afgelopen jaren meerdere kwetsbaarheden in cloudproducten van Microsoft. De oprichters van Wiz lanceerden het bedrijf nadat ze hun eerste start-up voor een bedrag van 320 miljoen dollar aan Microsoft hadden verkocht en een aantal jaren bij het techbedrijf hadden gewerkt. Twee jaar geleden werd securitybedrijf Mandiant nog door Google voor een bedrag van 5,4 miljard dollar overgenomen.