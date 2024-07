Hoogleraar: een extra apparaat is als een extra deur of raam in je huis

Een extra apparaat is als het ware een extra deur of raam in je huis, zo stelt Mariëlle Stoelinga, hoogleraar risicomanagement van hightech systemen aan de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit in Nijmegen. Volgens Stoelinga beseffen mensen niet dat 'slimme apparaten' een doelwit voor aanvallers kunnen zijn, terwijl ze tegelijkertijd steeds meer van die apparaten in huis halen, zo laat ze tegenover EenVandaag weten.

Onlangs is de Rijksoverheid voor de zesde keer de 'Doe je updates' campagne gestart, waarin het publiek wordt opgeroepen om hun 'slimme apparatuur' te updaten. "Van alle slimme appraten wordt de router het vaakst vergeten. Via je router kunnen cybercriminelen toegang krijgen tot andere slimme apparaten in je huis. Zorg ervoor dat je de router beveiligt met de laatste update", zo laat de campagne weten. Daarnaast geldt het update-advies ook voor andere apparaten.

"Die apparaten - denk aan slimme koelkasten, thermostaten en televisies - staan met elkaar in verbinding via jouw wifi-netwerk. En hoe meer apparaten je in huis hebt, hoe meer mogelijkheden je eigenlijk creëert voor een hacker om binnen te komen in dat netwerk", laat Stoelinga weten. "Een extra apparaat is als het ware een extra deur of raam in je huis."

Volgens de hoogleraar zijn het vooral IoT-fabrikanten die traditioneel geen ict-bedrijven zijn die onvoldoende aandacht aan de cybersecurity van hun producten besteden. "Neem bijvoorbeeld seksspeeltjes, die je nu soms met allerlei wifi- of bluetooth-mogelijkheden ziet. Fabrikanten denken: dat is cool, dan kun je misschien op afstand leuke dingen doen. Maar zij hebben niet vanzelfsprekend expertise over digitale veiligheid."