Kifid herstelt uitspraak bankhelpdeskfraude wegens 'overduidelijke vergissing'

Het financiële klachteninstituut Kifid heeft besloten een uitspraak over bankhelpdeskfraude te herstellen nadat Security.NL hier vragen over had gesteld. Bankklanten die een klacht over hun bank hebben kunnen die aan het Kifid voorleggen als ze er niet met hun bank uitkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om slachtoffers van bankhelpdeskfraude die hun schade niet door de bank vergoed verkrijgen, terwijl ze vinden dat de bank dit wel zou moeten vergoeden.

Vorige week deed het Kifid uitspraak in een zaak van een SNS-klant die het slachtoffer van bankhelpdeskfraude was geworden. SNS wilde de 29.000 euro schade van deze klant niet vergoeden, waarna de klant naar het Kifid stapte. SNS kreeg in deze zaak gelijk van het klachteninstituut. Banken hebben onderling een 'coulancekader' opgesteld waar slachtoffers van bankhelpdeskfraude aan moeten voldoen om voor schadevergoeding in aanmerking te komen (pdf).

Zo moet er onder andere sprake zijn geweest van 'spoofing van naam en/of het telefoonnummer van de eigen bank', aldus de regeling. In de uitspraak in de zaak van de SNS-klant stelde het Kifid dat het gebruik van de naam én het telefoonnummer van de bank nodig is om binnen de coulanceregeling te vallen. Dit komt niet overeen met wat er in de coulanceregeling staat.

Security.NL vroeg het Kifid om opheldering. Het klachteninstituut stelt in een reactie dat er sprake is van een 'overduidelijke vergissing' in de uitspraak en dat er 'en/of' had moeten staan. Het Kifid is dan ook van plan om de uitspraak te herstellen en heeft zowel de klant als SNS de gelegenheid gegeven om op dit voornemen te reageren. Omdat de partijen twee weken de tijd hebben om met een reactie te komen, zal de hersteluitspraak er niet eerder dan na ruim twee weken zijn, zo laat een woordvoerder weten.