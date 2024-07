CrowdStrike-update zorgt voor blue screen of death bij Windowssystemen

Een update voor de beveiligingssoftware van securitybedrijf CrowdStrike zorgt voor een blue screen of death en boot loop bij Windowscomputers, zo laten gebruikers en organisaties op onder andere Hacker News en Reddit weten. In een bericht aan klanten meldt CrowdStrike dat het bekend is met crashes op Windowssystemen, veroorzaakt door de 'Falcon Sensor'. Het securitybedrijf stelde in een eerste versie van het bericht aan een update te werken en dat klanten geen nieuwe tickets hierover hoeven te openen. Inmiddels is er ook een workaround waarbij beheerders een bestand moeten verwijderen. Verdere details zijn nog niet door CrowdStrike gegeven.