FBI: Trump-schutter gebruikte meerdere versleutelde chatapps

De man die een aanslag op de Amerikaanse presidentskandidaat Trump pleegde gebruikte meerdere versleutelde chatapps, wat een uitdaging voor de FBI is, aldus Christopher Wray, hoofd van de Amerikaanse opsporingsdienst. Wray sprak tijdens een hoorzitting voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

"Eén van de dingen die we leerden toen we eindelijk in zijn telefoon kwamen, wat vanuit een encryptieperspectief ook een grote technische uitdaging was, is dat hij verschillende versleutelde chatapps gebruikte", aldus de FBI-directeur. Wray voegde toe dat encryptie een steeds grotere barrière voor opsporingsdiensten vormt. De FBI probeert toegang tot de berichten te krijgen die de schutter via de chatapps uitwisselde. Om welke platforms het gaat liet Wray niet weten.

"Er zijn sommige plekken waar we hebben kunnen kijken, sommige plekken waar we nog kunnen kijken en sommige plekken die we mogelijk nooit zullen zien, hoe goed ons juridisch proces ook is", merkte Wray op. De FBI wil via de chatapps achterhalen of de schutter met andere personen in contact stond en wat zijn motieven waren.