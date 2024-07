NSC wil opheldering over niet naleven notificatieplicht door MIVD

NSC heeft minister-president Schoof en ministers Brekelmans van Defensie en Uitermark van Binnenlandse Zaken om opheldering gevraagd over het niet naleven van de notificatieplicht door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De MIVD is wettelijk verplicht om burgers te informeren als de inlichtingendienst een bepaalde bijzondere bevoegdheid, zoals een gerichte tap, tegen hen heeft ingezet. Deze week meldde de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) dat de MIVD gedurende een lange periode niet aan de notificatieverplichtingen heeft voldaan.

"Doordat er niet wordt genotificeerd, wordt aan betrokken personen de mogelijkheid ontnomen om beroep in te stellen of een klacht in te dienen. Dit beperkt het grondrecht om geschillen met de MIVD voor te leggen aan een onafhankelijke en onpartijdige rechter of klachtenorganisatie", aldus de CTIVD. De toezichthouder verzocht de inlichtingendienst om te laten weten wanneer de achterstand met betrekking tot de notificatieverplichting is weggewerkt en hoe de MIVD weer controle krijgt op dit proces.

Naar aanleiding van de constatering door de CTIVD, heeft NSC-leider Omtzigt het kabinet Kamervragen gesteld. Zo wil Omtzigt weten hoe vaak sinds 2014 bijzondere bevoegdheden, waarvoor de notificatieplicht geldt, tegen een persoon zijn ingezet en hoe vaak er een notificatiebesluit genomen had moeten worden. "Hoeveel politici, advocaten en journalisten zijn sinds 2014 onderwerp geweest van bijzondere bevoegdheden van de AIVD en de MIVD", vraagt de NSC-leider verder.

Het kabinet moet ook duidelijk maken waarom er geen mededeling is gegaan dat de MIVD zich structureel niet aan de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) houdt. Verder wil Omtzigt weten wanneer de achterstand in notificatiebesluiten is ingelopen en het notificatieproces fatsoenlijk is ingericht. Als laatste vraagt de NSC-leider of de AIVD wel aan de notificatieplicht voldoet. De Kamervragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.