AP wijst gebruikers en ontwikkelaars op eisen Europese AI-verordening

Morgen treedt de Europese AI-verordening officieel in werking, wat werk aan de winkel inhoudt voor gebruikers en ontwikkelaars van AI-systemen, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. In de AI-verordening staan regels voor het ontwikkelen en gebruiken van AI door bedrijven, overheden en andere organisaties. Zo wordt er gewerkt met een classificatie voor AI-systemen.

Het gaat dan om 'Verboden AI', 'AI met een hoog risico' en 'AI met een beperkt risico'. De eerste eisen van de verordening gelden vanaf februari volgend jaar. Het gaat dan om de bepalingen over 'Verboden AI', waarbij sommige vormen van AI verboden worden. Daarnaast moeten organisaties die met AI werken of AI-systemen inzetten vanaf deze datum voldoende AI-kennis in huis hebben.

In augustus volgend jaar start het toezicht op algemene AI-modellen. Een jaar later in augustus 2026 volgt het toezicht op 'hoog risico' AI. Volgens de AP doen ontwikkelaars en gebruikers van AI er goed aan om nu al te starten met voorbereidingen op de nieuwe wet. Daarnaast wil de Autoriteit Persoonsgegevens dat het kabinet snel duidelijk maakt welke toezichthouders in Nederland verantwoordelijk worden voor welk deel van het toezicht op de AI-verordening.