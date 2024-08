CrowdStrike wegens storing aangeklaagd door klanten en aandeelhouders

Cybersecuritybedrijf CrowdStrike is wegens de wereldwijde storing die het vorige maand door een defecte update veroorzaakte aangeklaagd door klanten en aandeelhouders. Volgens de rechtszaak van aandeelhouders heeft het bedrijf 'valse en misleidende' verklaringen over het testen van de eigen software gegeven. CrowdStrike stelde dat de defecte update waardoor computers stopten met werken door een bug in een controlesysteem niet was opgemerkt.

Vanwege het incident daalde de beurswaarde van het bedrijf met 32 procent, wat een verlies van 25 miljard dollar inhoudt. De klacht van de aandeelhouders wijst naar een verklaring van CrowdStrike-ceo George Kurtz in maart van dit jaar, waarbij hij stelde dat de software van het bedrijf 'gevalideerd, getest en gecertificeerd' was. CrowdStrike laat tegenover de BBC en Reuters weten dat het zich zal verdedigen en de aanklacht ongegrond is.

Eerder deze week liet Delta Air Lines weten dat het een advocaat in de hand heeft genomen om de 500 miljoen dollar schade die het als gevolg van de update heeft geleden vergoed te krijgen. Daarnaast zijn verschillende Amerikaanse advocatenkantoren bezig met de voorbereiding van claims waar gedupeerde klanten zich bij kunnen aansluiten. Verzekeraar Parametrix schatte de schade door de wereldwijde storing eerder nog op vijftien miljard dollar.