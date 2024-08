Gelderse kantonrechter gebruikt ChatGPT in vonnis over zonnepanelen

Een Gelderse kantonrechter heeft ChatGPT gebruikt in een vonnis over zonnepanelen, wat voor verbazing bij juristen zorgt. Dat meldt Mr., een online platform voor juristen, op basis van de gerechtelijke uitspraak en een bericht hierover op LinkedIn. De zaak speelt tussen twee buren, waarvan de eisende partij stelt dat door de dakopbouw van zijn buurman hij rendementsverlies lijdt.

De kantonrechter maakte gebruik van ChatGPT om de gemiddelde levensduur van zonnepanelen te schatten en het rendementsverlies te berekenen. Het gebruik van de chatbot zorgt voor de nodige kritiek. "ChatGPT doet niet aan fact-checking, en het is zeker geen expert op het gebied van zonnepanelen,” aldus één van de reacties op LinkedIn. "ChatGPT lijkt mij vooralsnog geen betrouwbare bron van ' algemene ervaringsregels' en ook niet van 'feiten van algemene bekendheid', luidt een andere reactie.

Ook wordt naar de zogeheten ‘Googelende rechter’ gewezen. Het gaat hier om een uitspraak van de Hoge Raad uit 2011. Volgens de Raad was een arrest van het gerechtshof, dat ten dele steunde op feitelijke gegevens die niet in het procesdossier voorkwamen, maar die het hof uit eigen beweging op internet had gevonden, in strijd met het beginsel van hoor en wederhoor. De procespartijen hadden op deze manier niet de gelegenheid gekregen om van die gegevens kennis te nemen en daarop desgewenst te reageren.

Juristen op LinkedIn vragen zich dan ook af of het gebruik van ChatGPT door de rechter wel recht doet aan het beginsel van hoor en wederhoor. "Het wel vermelden van ChatGPT als bron maakt dat deze uitspraak minder vertrouwenwekkend is dan een oordeel ‘ex aequo et bono’ als je het mij vraagt. “Mede met behulp van” roept ook de vraag op: welke andere bronnen zijn door de rechter erbij gepakt?", aldus een andere kritische reactie. Voorstanders van de chatbot stellen dat het geen slecht idee van de rechter was om ChatGPT voor de schatting te gebruiken.