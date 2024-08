Thuisgebruikers doelwit van aanvallen met Magniber-ransomware

Door beaukey: Wat zijn "thuisgebruikers"? Wat "gebruiken" ze?

Het enige besturingssysteem dat genoemd wordt is Windows, dus daar lijkt het over te gaan. Maar zoals het er staat blijkt niet of hetover Windows gaat, dus dat had explicieter gemogen.Cross-platform ransomware bestaat al zeker acht jaar, en ook daarvoor al was het een ergerniswekkende wereldwijde gewoonte om als iets het platform met het grootste marktaandeel raakt erover te schrijven alsof het iedereen raakt. Windows heeft trouwens alleen nog maar het grootste marktaandeel als je kijkt naar desktopsystemen; als je kijkt naar alle systemen is Android het grootst, en Android-ransomware bestaat ook al jaren.Op basis van het marktaandeel van het OS zou je bij dit artikel twee alinea's lang denken dat het over Android gaat en pas in de derde alinea ontdekken dat het om Windows gaat. Het raakt wat mij betreft achterhaald om Windows nog te beschouwen als zo vanzelfsprekend dat het niet of pas laat vermeld hoeft te worden.