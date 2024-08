CrowdStrike verwerpt beschuldiging Delta Air Lines over grove nalatigheid

CrowdStrike verwerpt de beschuldigingen van Delta Air Lines dat het grof nalatig heeft gehandeld door een defecte update uit te brengen die vorige maand voor een wereldwijde computerstoring zorgde. Dat blijkt uit een brief die het cybersecuritybedrijf naar de luchtvaartmaatschappij stuurde en waarover persbureau Reuters bericht. Vanwege de storing moest Delta meer dan zesduizend vluchten annuleren, waar meer dan een half miljoen passagiers de dupe van werden.

Ceo Ed Bastian van de luchtvaartmaatschappij stelde vorige week dat de storing het bedrijf een half miljard dollar heeft gekost. Het Amerikaanse ministerie van Transport is inmiddels een onderzoek gestart waarom Delta meer tijd nodig had om te herstellen dan andere luchtvaartmaatschappijen. Bastian liet onder andere weten dat er veertigduizend servers handmatig hersteld moesten worden.

CrowdStrike kan zich niet in de beschuldigingen van Delta vinden. Het cybersecuritybedrijf is naar eigen zeggen 'zeer teleurgesteld door de suggestie van Delta dat CrowdStrike zich ongepast heeft gedragen en keurt alle beschuldigingen af dat het grof nalatig was of zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag', aldus een brief die een externe advocaat naar de luchtvaartmaatschappij stuurde. Verder laat de brief weten dat de aansprakelijkheid van CrowdStrike contractueel is beperkt tot een 'single-digit' miljoenenbedrag.

Delta liet eerder al weten dat het een advocaat in de hand heeft genomen om de schade vergoed te krijgen. Mocht de luchtvaartmaatschappij een rechtszaak starten, zal het volgens CrowdStrike moeten uitleggen waarom concurrenten veel sneller hersteld waren en waarom het de gratis hulp van het cybersecuritybedrijf niet wilde, aldus de brief.