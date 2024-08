Microsoft hekelt uitspraken Delta over storing: misleidend en schadelijk

Microsoft heeft uitgehaald naar de ceo van Delta Air Lines en noemt uitspraken die de topman over de wereldwijde computerstoring deed 'onvolledig, onjuist, misleidend en schadelijk voor Microsoft en diens reputatie'. Onlangs liet Delta-ceo Ed Bastian tijdens een interview met CNBC weten dat de storing door een defecte update van cybersecuritybedrijf CrowdStrike de luchtvaartmaatschappij vijfhonderd miljoen dollar kost.

Bastian had het vooral op CrowdStrike gemunt, maar haalde ook uit naar Microsoft. Hij noemde Windows 'waarschijnlijk het meest fragiele platform' en stelde vervolgens de vraag: "Wanneer heb je voor het laatst gehoord over een grote storing bij Apple?" Delta Air Lines moest veertigduizend servers handmatig herstellen. De luchtvaartmaatschappij heeft een advocaat in de hand genomen om de geleden schade vergoed te krijgen, waarbij het bedrijf wil dat zowel CrowdStrike als Microsoft gaan betalen.

Microsoft heeft een Amerikaans advocatenkantoor een brief naar Delta Air Lines laten sturen, waarin het de aantijgingen van Bastian onvolledig, onjuist, misleidend en schadelijk voor Microsoft en diens reputatie noemt. Daarnaast stelt het techbedrijf dat het Delta meermaals heeft aangeboden om te komen helpen bij het verhelpen van de ontstane problemen, maar dat de luchtvaartmaatschappij ervoor koos hier geen gebruik van te maken, zo melden The Verge en Reuters op basis van de brief.

Tevens claimt Microsoft dat Delta de gratis hulp weigerde omdat het problemen had met het herstellen van niet-Windowssystemen. "Het wordt steeds duidelijker dat Delta waarschijnlijk Microsofts hulp weigerde omdat de it-systemen waar het de grootste problemen mee had om te herstellen - de crew-tracking- en planningssystemen - door andere aanbieders zoals IBM werden aangeboden, omdat die draaien op de systemen van deze providers, en niet op Microsoft Windows of Azure", aldus de brief. Daarin merkt Microsoft ook op dat Delta, in tegenstelling tot andere luchtvaartmaatschappen, de it-infrastructuur niet had gemoderniseerd en daardoor harder werd geraakt.