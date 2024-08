Britse toezichthouder velt later dit jaar oordeel over Meta's 'betaal of oké' model

De Britse privacytoezichthouder ICO velt later dit jaar een oordeel over Meta's 'betaal of oké' model voor Facebook en Instagram. Eerder dit jaar deed de ICO een oproep om reacties over dergelijke abonnementsvormen. In het geval van Meta moeten gebruikers voor de platforms betalen, anders gaan ze er automatisch mee akkoord dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt voor gerichte advertenties.

Op basis van de ontvangen reacties laat de Britse toezichthouder vandaag weten dat het later dit jaar met een mening komt. Wel heeft de ICO al overleg gehad met Meta over hoe de Britse privacywetgeving van toepassing is op potentieel advertentievrije abonnementsdiensten. "We verwachten dat Meta bij de introductie van abonnementsdiensten rekening houdt met privacyzorgen die we aankaarten." Eerder liet de ICO weten dat een 'betaal of oké' model in principe niet verboden is.

Vorige maand oordeelde de Europese Commissie op basis van voorlopige bevindingen dat Meta's abonnementsmodel in strijd met Europese wetgeving is. De 'binaire keuze' waaruit Meta gebruikers laat kiezen dwingt hen om toestemming te geven voor het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor gerichte advertenties of het betalen van een maandelijks bedrag, aldus Brussel.