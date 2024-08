Software om verdacht gedrag in supermarkt te detecteren in strijd met AVG

De software van het Franse bedrijf Veesion, dat supermarkten en winkels gebruiken om verdacht gedrag te detecteren, is in strijd met de AVG, zo heeft de hoogste Franse bestuursrechter, de Conseil d'Etat, geoordeeld. Eerder stelde de Franse privacytoezichthouder dat de software in strijd met Artikel 21 van de AVG is, dat gaat over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

CNIL informeerde Veesion over de uitkomsten van het onderzoek en stelde dat het bedrijf diens klanten hierover moest informeren. In een reactie stelde Veesion dat het een beroep kon doen op een uitzondering onder Franse wetgeving. Veesion verzocht de bestuursrechter om het bevel van de CNIL op te schorten. De rechter verklaart het verzoek echter ongegrond en stelt dat de software van Veesion geen beroep op de genoemde uitzondering kan doen.

Deze uitzondering geldt alleen voor beveiligingscamera's met betrekking tot het beveiligen van grote evenementen tegen aanslagen. Dit is niet het geval bij de systemen die Veesion levert, die zich bezighouden met het algoritmisch verwerken van verzamelde camerabeelden. Het bedrijf kan dan ook geen beroep op de uitzondering doen. Eerder dit jaar meldde Veesion dat in Nederland er ruim honderd supermarkten zijn met camera's die via de software van het bedrijf verdacht gedrag van klanten detecteren.