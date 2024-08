Minister verwacht dit jaar geen politiek akkoord over digitale euro

Minister Heinen van Financiën verwacht dat de EU dit jaar niet komt tot een politiek akkoord over de digitale euro. Dat schrijft de bewindsman in een verslag over de Eurogroep en Ecofinraad die onlangs plaatsvonden. De Eurogroep is een informeel orgaan waarin de ministers van de landen van de eurozone samenkomen om euro-aangelegenheden te bespreken. De Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) is verantwoordelijk voor economisch beleid, belasting­vraagstukken en regelgeving inzake financiële diensten.

Vorige maand kwamen beide organen bijeen. De digitale euro stond niet op de agenda. "De verwachting is dat de Raadsonderhandelingen op ambtelijk niveau eind september worden hervat. De agenda daarvoor is nog niet bekend", aldus Heinen (pdf). "Ik ga ervan uit dat er onder het Hongaarse voorzitterschap weer goede voortgang zal worden geboekt, maar waarschijnlijk nog geen politiek akkoord wordt bereikt." De onderhandelingen binnen de Europese Raad en het Europees Parlement over de digitale euro moeten eerst zijn afgerond voordat een eventuele uitrol kan volgen.

Verschillende politieke partijen zijn kritisch over de digitale euro. Zo werd afgelopen april bekend dat de PVV, NSC en SGP willen dat nationale parlementen moeten besluiten of de digitale euro wel of niet wordt ingevoerd. Binnen de Europese besluitvorming wordt echter gewerkt met een gekwalificeerde meerderheid en heeft Nederland geen veto.