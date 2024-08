Minister: grote storing veroorzaakt door softwarefout in defensienetwerk

De grote storing waar gisteren allerlei overheidsdiensten en Eindhoven Airport mee te maken had is veroorzaakt door een softwarefout in een defensienetwerk, zo heeft minister Brekelmans van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De storing zorgde onder andere voor problemen op meerdere locaties binnen het netwerk dat Haagse ministeries met elkaar verbindt (de zogenaamde Haagse ring) en op andere (defensie)locaties.

"De oorzaak van het probleem lag in de toegangsverlening tot het zogeheten Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN). Door een fout in de softwarecode is een probleem ontstaan in de tijdsynchronisatie op het netwerk. Hierdoor was het niet mogelijk om verbinding te maken met dit netwerk. Er is vooralsnog geen indicatie dat de storing is veroorzaakt door een kwaadwillende partij", legt Brekelmans uit. De storing had effecten op de vaste verbinding, mail en telefonie.

De minister zegt dat hij beseft hoe vervelend de storing voor veel mensen is geweest. "Reizigers op Eindhoven Airport zagen hun reis of vakantie verstoord en zaten soms urenlang in onzekerheid te wachten. Wij begrijpen dat dit tot frustratie en boosheid heeft geleid. Daarnaast konden vele medewerkers niet inloggen op werk en waren overheidsdiensten minder bereikbaar. Dit alles laat eens te meer zien hoe belangrijk het is dat onze IT-systemen weerbaar en robuust zijn."

De veiligheid is niet in het geding geweest en Defensie is operationeel blijven functioneren, zo staat in een beslisnota bij de Kamerbrief. Daarin wordt ook gemeld dat er op basis van huidige informatie geen aanwijzing is dat de storing het werk van een kwaadwillende partij is. Brekelmans besluit de brief door te stellen dat de problemen inmiddels zo goed als opgelost zijn en Defensie met andere betrokkenen de storing en weerbaarheid van de betreffende it-systemen zal evalueren.