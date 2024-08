Telegram-oprichter Durov aangeklaagd door Franse autoriteiten

Telegram-oprichter Pavel Durov is in Frankrijk door de autoriteiten aangeklaagd nadat hij vorige week op een luchthaven in de buurt van Parijs werd aangehouden. Het gaat om voorlopige aanklachten. Onder Franse wetgeving houdt dit in dat rechters een sterk vermoeden hebben om aan te nemen dat er een misdrijf is gepleegd, maar is er meer tijd voor onderzoek, zo meldt persbureau AP.

Durov wordt verdacht van het faciliteren van allerlei misdrijven die via Telegram plaatsvinden en het niet meewerken met de autoriteiten. Het gaat dan om het aanbieden van een platform dat illegale transacties toestaat, kinderpornografie, drugshandel, witwassen, fraude en het bieden van cryptodiensten aan criminelen. De Telegram-ceo is op borgtocht vrijgelaten. Hij moest een borgsom van vijf miljoen euro betalen en mag Frankrijk niet verlaten. Daarnaast moet hij zich twee keer per week bij een politiebureau melden.

De advocaat van Durov noemt het absurd dat een persoon die een sociaal netwerk leidt kan worden aangeklaagd voor misdrijven waar hij direct of indirect niets mee te maken heeft. De advocaat stelde ook dat het moderatiebeleid van Telegram in lijn met industriestandaarden is. Op de aanhouding is felle kritiek gehouden. Critici stellen dat die een bedreiging voor de vrijheid van meningsuiting vormt. Politico laat daarnaast weten dat er ook een arrestatiebevel voor de broer van Durov is uitgevaardigd.