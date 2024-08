FT: Europese Commissie start onderzoek naar aantal Telegram-gebruikers

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar het aantal Telegram-gebruikers, om zo te kijken of het aantal dat de chatdienst eerder doorgaf overeenkomt met het werkelijke aantal, zo meldt de Financial Times. Telegram had Brussel begin dit jaar laten weten dat het in de EU 41 miljoen gebruikers telt. Daarmee zit de chatdienst net onder de grens van 45 miljoen gebruikers die Brussel hanteert voor Very Large Online Platforms (VLOPs).

Voor deze grote online platforms gelden allerlei strenge regels. Het gaat dan om het aanpakken van het aanbod van illegale goederen of content en het verspreiden van informatie die als "desinformatie" is aangemerkt. Ook moet er verplicht data met Brussel worden gedeeld. Deze maand had Telegram een update over het aantal gebruikers moeten geven, maar heeft dat niet gedaan, aldus de Financial Times. De chatdienst meldde alleen dat het 'aanzienlijk minder' dan 45 miljoen maandelijkse actieve gebruikers in de EU heeft.

EU-functionarissen laten de Britse krant weten dat Telegram hiermee in overtreding van de Digital Services Act (DSA) is. Daarnaast verwachten de functionarissen dat het onderzoek van Brussel zal uitwijzen dat Telegram boven de drempelwaarde voor Very Large Online Platforms zit. Eerder dit jaar stelde Telegram-oprichter Pavel Durov, die aangeklaagd is in Frankrijk, dat de chatdienst wereldwijd meer dan negenhonderd miljoen gebruikers telt.