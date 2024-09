Schoof: nadenken over impact en opvangen van grote ict-storingen

Er moet worden nagedacht over de impact en het opvangen van grote ict-storingen, bijvoorbeeld door 'oude methode en middelen', zo liet premier Schoof afgelopen vrijdag na afloop van de ministerraad weten. Tijdens de ministerraad werd volgens de minister-president Schoof ook kort gesproken over de ict-storing die zich vorige week woensdag voordeed en allerlei overheidsinstanties raakte, maar ook het vliegverkeer op Eindhoven Airport.

Schoof herhaalde dat de storing werd veroorzaakt door een softwarefout op één van de it-netwerken van Defensie en er geen aanwijzing is dat een kwaadwillende partij verantwoordelijk is. "Desalniettemin drukt het ons met de neus op de feiten, dat onze systemen nooit helemaal vrij zijn van kwetsbaarheden en we zullen dus moeten blijven nadenken over de impact die ict-storingen kunnen hebben en hoe we die dan kunnen opvangen, bijvoorbeeld met back-up, reservesystemen of oude methoden en middelen. En dat geldt niet in de laatste plaats voor de overheid zelf, maar niet alleen", aldus de premier.

Tevens stelde Schoof dat het nooit helemaal mogelijk is om iets honderd procent veilig te maken. "En tegelijkertijd moet je ervoor zorgen dat je goed kan reageren op dit soort situaties, en ik heb geconstateerd dat het vrij snel binnen Defensie en een aantal andere departementen is opgeschaald om het zo maar te zeggen in crisistermen, zonder dat we hier een nationale crisis van hoefden te maken, want dat was niet nodig, is er ook vrij snel daarover verder gecommuniceerd."

Volgens de premier was er geen reden om meteen een groot crisisbericht uit te doen. "Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we ons onze kwetsbaarheden realiseren, tegelijkertijd ons daarop voorbereiden dat het soms mis kan gaan en dat er dus ook adequate maatregelen kunnen worden genomen om eventuele storingen op te vangen en tegelijkertijd ook de overheid, maar overigens ook op andere partijen de dure plicht om te zorgen dat je op je vitale systemen die risico’s, je kan ze nooit helemaal uitsluiten, maar tot een minimum terugbrengen." Het ministerie van Defensie doet onderzoek naar de storing.