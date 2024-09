Mobiele telefoons niet meer welkom in klaslokaal van basisscholen

In navolging van het voortgezet onderwijs zijn mobiele telefoons en andere devices zoals tablets en smartwatches voortaan ook niet meer in de klaslokalen van basisscholen welkom, zo meldt de PO-Raad. De apparaten zijn wel toegestaan als ze educatief worden gebruikt tijdens de les. "Het is aan de scholen om te bepalen wat educatief gebruik concreet inhoudt en met leraren, leerlingen en ouders de regels te bepalen", aldus de PO-Raad.

Volgens het ministerie van Onderwijs leiden mobiele telefoons leerlingen af, waardoor ze zich minder kunnen concentreren. "Dit is schadelijk voor de leerprestaties. Daarom hebben de sector en de minister nu deze afspraken gemaakt", zo liet het ministerie eind vorig jaar al weten. Met de afspraken sluiten de basisscholen en scholen in het gespecialiseerd onderwijs zich aan bij de afspraak die voor de zomer al werd gemaakt met het voortgezet onderwijs.

Mobiele telefoons mogen alleen worden gebruikt als ze noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les, bijvoorbeeld in een les over mediawijsheid. En als leerlingen ervan afhankelijk zijn, bijvoorbeeld om medische redenen of vanwege een beperking. Scholen moeten zelf afspraken maken met hun leraren, leerlingen en ouders hoe dit er op hun school precies uit gaat zien.