EFF: aanhouding Telegram-oprichter alarmerende escalatie door autoriteiten

De aanhouding van Telegram-oprichter Pavel Durov is een 'alarmerende escalatie' door de Franse autoriteiten en de zaak kan zeer ernstige gevolgen voor de bijna één miljard gebruikers van de chatdienst hebben, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. De EFF benadrukt dat erop dit moment nog weinig bekend is over de aanklacht tegen Durov, wat het lastig maakt om conclusies te trekken over welke gevolgen het onderzoek van de Franse autoriteiten heeft op de privacy, veiligheid en vrijheid van meningsuiting op Telegram en online diensten in het algemeen. "Maar het heeft de potentie om zeer ernstig te zijn", zegt David Greene van de burgerrechtenbeweging.

Volgens Greene is het nog onduidelijk of Telegram-gebruikers zelf, of personen die soortgelijke diensten aanbieden, zich zorgen moeten maken. "De Franse autoriteiten kunnen vragen om technische maatregelen die de veiligheid en privacy van die gebruikers in gevaar brengen. Durov en Telegram kunnen wel of niet meewerken. Degenen die soortgelijke diensten aanbieden hebben misschien niets te vrezen, of deze aanklachten zijn de kanarie in de kolenmijn die ons allemaal waarschuwen dat de Franse autoriteiten hun inspectie van berichten- en socialmediaplatforms willen uitbreiden. Het is gewoon nog te vroeg en er is te weinig informatie voor ons om het zeker te weten."

De EFF heeft geregeld uitgehaald naar Telegram voor het niet standaard aanbieden van end-to-end encryptie. Als de aanklachten van de Franse autoriteiten gaan over het niet modereren of onderscheppen van end-to-end versleutelde berichten, zal de burgerrechtenbeweging zich hier tegen verzetten. Greene voegt toe dat Telegram vaker door het moderatiebeleid op het platform in de problemen is gekomen. "Desondanks markeert deze aanhouding een alarmerende escalatie door de autoriteiten. We houden de situatie nauwlettend in de gaten."