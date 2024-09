AP geeft Clearview miljoenenboete voor illegaal scrapen gezichtsfoto's

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft Clearview AI voor het illegaal scrapen van gezichtsfoto's een boete van ruim dertig miljoen euro gegeven. Eerder legden ook andere Europese privacytoezichthouders het bedrijf miljoenenboetes op. Clearview biedt gezichtsherkenningsdiensten aan opsporings- en politiediensten. Het beschikt over een systeem met dertig miljard afbeeldingen van gezichten. Daarmee kunnen politiediensten door het uploaden van foto- of videomateriaal onbekende verdachten herkennen.

"Clearview schraapt die foto’s automatisch van het internet. En zet ze vervolgens om in een unieke biometrische code per gezicht. Zonder dat deze mensen dat weten en zonder dat zij daarvoor toestemming hebben gegeven", aldus de AP. Volgens de privacytoezichthouder had Clearview de database met foto’s, de daaraan gekoppelde unieke biometrische codes en andere informatie nooit mogen aanleggen. De AP voegt toe dat Clearview de AVG op meerdere punten ernstig heeft overtreden.

China

"Gezichtsherkenning is een zeer ingrijpende technologie, die je niet zomaar mag loslaten op iedereen ter wereld", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Staat een foto van jou op internet – en voor wie geldt dat niet? – dan kun je in de database van Clearview terechtkomen en worden gevolgd. Dit is geen doemscenario uit een griezelige film. En ook niet iets wat alleen in China zou kunnen."

Clearview zegt de diensten alleen aan inlichtingen- en opsporingsdiensten buiten de EU te leveren. "Dat is al erg genoeg", gaat Wolfsen verder. "Laat dit vooral niet verder gaan. We moeten een heel duidelijke grens trekken bij verkeerd gebruik van dit soort technologie." De AP-voorzitter waarschuwt Nederlandse opsporings- en inlichtingendiensten geen gebruik van Clearview te maken. "Clearview overtreedt de wet en gebruikmaken van de diensten van Clearview is daarmee illegaal. Nederlandse organisaties die Clearview gebruiken, kunnen dan ook fikse boetes van de AP verwachten."

Dwangsom

Clearview is na het onderzoek van de AP niet gestopt met de overtredingen. Daarom heeft de toezichthouder opdracht gegeven die overtredingen te beëindigen. Doet Clearview dat niet, dan moet het bedrijf bovenop de boete dwangsommen betalen van in totaal maximaal 5,1 miljoen euro. Eerder kwam ook de Franse privacytoezichthouder met een dwangsom . Omdat het bedrijf na eerdere privacyboetes niet is gestopt zoekt de AP naar manieren om Clearview te laten stoppen. Zo wordt onder andere gekeken of de bestuurders van het bedrijf persoonlijk verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de overtredingen.