CBS: 23 procent Nederlanders gebruikt AI-software zoals ChatGPT

Meer dan 23 procent van de Nederlanders van twaalf jaar of ouder maakt gebruik van AI-programma's zoals ChatGPT, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat dan om zaken zoals het maken van teksten, video’s of afbeeldingen. De grootste groep gebruikers bevindt zich in de leeftijd van 18 tot 25 jaar. Bijna de helft van de ondervraagde Nederlanders in deze leeftijdscategorie geeft aan van AI-programma's gebruik te maken.

Naast jongvolwassenen maakten ook 25- tot 35-jarigen (met 41 procent) relatief veel gebruik van ChatGPT, of van andere AI-software om teksten, video’s of afbeeldingen te bewerken. 75-plussers deden dit het minst (één procent). Mannen maakten iets vaker gebruik van kunstmatige intelligentie dan vrouwen: 27 procent tegen 20 procent. Als er wordt gekeken naar opleidingsniveau is het gebruik van AI-software het grootst onder mensen met een afgeronde hbo- of wo-opleiding (34 procent), tegen 19 procent van de mensen met een havo-, vwo- of mbo-diploma, en 16 procent van de mensen met basisonderwijs of een vmbo-diploma.