Telegram-oprichter Durov gaat moderatie op chatplatform verbeteren

Telegram-oprichter Pavel Durov gaat de moderatie op het chatplatform verbeteren, zo heeft hij in een bericht op Telegram aangekondigd. Het is de eerste publieke reactie van Durov nadat hij door de Franse autoriteiten werd aangehouden en aangeklaagd. Wel is inmiddels de tekst op de website van Telegram over het modereren van private en groepschats aangepast.

Durov hekelt berichtgeving door sommige media dat Telegram een 'anarchistisch paradijs' is. "We halen dagelijks miljoenen schadelijke berichten en kanalen offline." Ook geeft hij aan dat Telegram over hotlines beschikt om moderatieverzoeken sneller te verwerken. "Soms worden we het niet eens met de toezichthouder van een land over de juiste balans tussen privacy en security. In die gevallen zijn we bereid het land te verlaten."

De Telegram-oprichter stelt ook dat autoriteiten soms niet weten waar ze moderatieverzoeken naar toe moeten sturen, ook al is de Europese vertegenwoordiger van de chatdienst eenvoudig via Google te vinden. Toch is dit iets wat Durov zegt te willen verbeteren. "Telegram is niet perfect", voegt hij toe, waarbij hij ook op de moderatie doelt. "Daarom wordt het mijn persoonlijke doel om dingen in dit opzicht te verbeteren." Binnenkort zullen hier meer details over verschijnen.

Telegram heeft op de eigen website een FAQ met veelgestelde vragen en antwoorden. Op de vraag: 'Er is illegale content op Telegram. Hoe krijg ik het offline?", stond in de oorspronkelijke tekst als antwoord: 'Alle Telegram-chats en -groepen zijn privé voor deelnemers. We verwerken geen verzoeken met betrekking hiertoe'. Deze tekst is nu verdwenen en vervangen door de zin: 'Alle Telegram-apps hebben een 'Report' knop waarmee je in een paar klikken illegale content bij onze moderators kunt melden."