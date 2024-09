Duitse politie doet weer inval bij organisatie die Tor-exitnodes host

De Duitse politie heeft opnieuw een inval gedaan bij een NGO die zich inzet voor burgerrechten en als onderdeel daarvan exitnodes voor het Tor-netwerk host. Het was de tweede keer dat de Duitse autoriteiten bij 'Artikel 5 e.V.' binnenvielen. Eerder gebeurde dit in 2017. "Dit was wederom anderhalf uur met gewapende agenten in een persoonlijke woonkamer, die de facto dreigden om het levensonderhoud en softwarebedrijf (waarbij een buslading hardware werd meegenomen) van een non-profit bestuurslid te vernietigen om zo medewerking af te dwingen", aldus het bestuurslid in een bericht op de Tor-mailinglist.

Dagelijks maken miljoenen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen en gecensureerde websites te bezoeken. Het netwerk draait volledig op servers en bandbreedte die door vrijwilligers wordt gedoneerd. Het verkeer van Tor-gebruikers loopt via meerdere servers om zo de identiteit van de gebruiker te maskeren. Zo is de eerste server de entry guard, die het verzoek van de Tor-gebruiker naar de relay-node doorstuurt. Vervolgens gaat het van deze server naar de exit-node, die het verzoek naar het internet stuurt.

De exitnode stuurt zoals gezegd het verzoek van de Tor-gebruiker naar het internet. Dit houdt echter in dat als een Tor-gebruiker bijvoorbeeld een bedreiging op een website achterlaat, alleen het ip-adres van de Tor-exitnode zichtbaar is. In het verleden is het weleens voorgekomen dat politie invallen bij beheerders van een exit-node deed, omdat hun ip-adres in de logbestanden van een website verscheen.

Vanwege de inval wil het bestuurslid van Artikel 5 e.V. niet langer zijn persoonlijke adres en kantoorruimte als geregistreerd adres voor de NGO opgeven, uit angst voor meer invallen door de Duitse politie. Binnenkort organiseert de organisatie daarom een ledenvergadering, waarin wordt gezocht naar leden die hun adres willen opgeven en Tor-exitnodes willen hosten. Een andere oplossing is het stoppen met het hosten van Tor-exitnodes of het opheffen van de organisatie.

"Het Tor-netwerk is een belangrijke garantie dat activisten en journalisten in oorlogs- en crisiszones, klokkenluiders binnen bedrijven en burgers in landen zonder functionerende vrijheid van meningsuiting kunnen communiceren, zonder dat ze wegens het uiten van hun mening worden gevangengezet of vermoord", aldus Artikel 5 e.V. op de eigen website.