ANVR niet blij met gegevens die Spaanse autoriteiten van toeristen eisen

De Algemeen Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) is niet blij met de persoonsgegevens die de Spaanse autoriteiten van toeristen eisen. Spanje heeft een decreet ingevoerd waarbij accommodatie- en autoverhuurdiensten die in Spanje worden geboekt en uitgevoerd, vanaf 1 oktober van te voren een uitgebreide lijst met gegevens moeten delen met de Spaanse autoriteiten.

Voor een overnachting moeten in totaal meer dan veertig gegevens worden gedeeld, waaronder bankrekeningnummers, telefoongegevens en paspoortgegevens van de reiziger. "Hoewel de maatregel over twee weken ingaat is het volstrekt onduidelijk hoe deze gegevens moeten worden doorgegeven en welke waarborgen de Spaanse overheid kan geven met betrekking tot de privacy van de gedeelde data", aldus de ANVR.

"De voorgenomen maatregelen zijn disproportioneel en maakt het voor de reiziger een stuk moeilijker", zegt ANVR-directeur Frank Radstake. De brancheorganisatie vraagt minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken om krachtig op te treden en de voorgenomen maatregelen in de EU te bespreken. “Als andere landen ook dit soort maatregelen gaan nemen gaan we echt dertig jaar terug in de tijd", aldus Radstake.

"Reisorganisaties moeten van Spanje gegevens gaan leveren, maar hebben zich tegelijk te houden aan de Nederlandse AVG", reageert de ANVR-directeur tegenover Reisbizz. Radstate vraagt zich af of de Spaanse overheid persoonsgegevens wel op de juiste manier verzamelt en verwerkt. "Wij zijn naar de Autoriteit Persoonsgegevens gestapt over wat te doen, maar zij verwijzen ons door naar hun Spaanse collega’s. Daar hebben wij aangeklopt, samen met andere Europese organisaties." Dit heeft nog niet tot aanpassingen van het voorgenomen beleid geleid.