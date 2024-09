Brave: Firefox-gebruikers proefkonijn voor testen advertentiemetingen

Firefox-gebruikers worden als proefkonijn gebruikt om Mozilla's nieuwe systeem voor advertentiemetingen te testen, zo stelt Brave. De browserontwikkelaar is niet te spreken over Mozilla's Privacy-Preserving Attribution (PPA). Via PPA kunnen websites 'privacybeschermende advertentiemetingen' uitvoeren om zo de resultaten van advertenties met adverteerders te delen. "Adverteerders ontvangen alleen geaggregeerde gegevens die basale vragen beantwoorden over de effectiviteit van hun advertenties", aldus de uitleg van Mozilla. De methode staat standaard ingeschakeld, maar gebruikers hebben wel de mogelijkheid om die uit te schakelen.

"Eén van de grootste tekortkomingen in Mozilla's aanpak is dat het ontworpen is om de traditionele third-party advertentie-economie een beetje te verbeteren. Hierdoor kunnen derde partijen, die geen bekende relatie met de gebruiker hebben, de prestaties van advertenties meten wat het privacyrisico voor de gebruiker vergroot", aldus Brave. "Wij vinden dat advertentiemetingen transparant, eenvoudig en beperkt tot partijen moeten zijn die de gebruiker vertrouwt, niet willekeurige third-party adverteerders."

Volgens Brave zijn third-party advertenties fundamenteel kapot en hoeft dit model niet te worden aangepast. "Het moet volledig worden herzien. Niemand wil door third-party adverteerders worden getrackt en de meeste gebruikers vinden third-party advertenties, op zijn best, vervelend, en op zijn slechts een gevaarlijke vector voor malware en spam", gaat Brave verder.

Het plan van Mozilla brengt dan ook allerlei privacyrisico's met zich mee, gaat de browserleverancier verder. Brave noemt PPA complex, onbewezen en een experimenteel prototype dat van extreem gevoelige browsegegevens van gebruikers gebruikmaakt. "Gebruikers zouden geen proefkonijn moeten zijn, zeker niet voor een systeem dat voor third-party adverteerders is ontwikkeld en waarvan gebruikers niet direct profiteren."