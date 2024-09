Noyb wil dat privacytoezichthouder tracking door Firefox onderzoekt

Privacyorganisatie noyb heeft bij de Oostenrijkse privacytoezichthouder een klacht over Mozilla ingediend en de autoriteit gevraagd een onderzoek naar tracking door Firefox uit te voeren. Aanleiding is het inschakelen van 'Privacy Preserving Attribution' in de browser. "In tegenstelling tot de geruststellende naam, zorgt deze technologie ervoor dat Firefox gebruikersgedrag op websites kan tracken. In essentie doet de browser nu het tracken in plaats van individuele websites", aldus noyb. Eerder kreeg Mozilla al de nodige kritiek over de feature te verduren.

Volgens de privacyorganisatie kan Mozillas oplossing een verbetering zijn ten opzichte van tracking door middel van cookies, maar zijn gebruikers nooit gevraagd of ze de feature willen inschakelen. Mozilla heeft het standaard in nieuwe Firefox-versies ingeschakeld. "Dit is met name zorgwekkend, omdat Mozilla over het algemeen de reputatie van een privacyvriendelijk alternatief heeft, wanneer de meeste andere browsers gebaseerd zijn op Googles Chromium", gaat noyb verder.

"Mozilla gelooft het verhaal van de advertentie-industrie dat het een recht heeft om gebruikers te tracken door Firefox in een advertentiemeettool te veranderen. Hoewel Mozilla mogelijk goede intenties had, is het zeer onwaarschijnlijk dat 'privacy preserving attribution' cookies en andere trackingtools zal vervangen. Het is gewoon een nieuwe, aanvullende manier om gebruikers te tracken", zegt noyb-advocaat Felix Mikolasch.

De privacyorganisatie hekelt ook het feit dat Mozilla de technologie ongevraagd heeft ingeschakeld en gebruikers hier ook niet over informeerde. Mozilla stelde dat er bewust voor is gekozen om gebruikers geen toestemmingsscherm te tonen, omdat dit een gebruikersonvriendelijke afleiding is. Ook stelde een Firefox-ontwikkelaar dat het lastig is om 'privacybeschermende advertentiemetingen' voor de meeste gebruikers uit te leggen, zodat ze een geïnformeerde beslissing kunnen maken.

"Het is jammer dat een organisatie zoals Mozilla denkt dat gebruikers te dom zijn om ja of nee te zeggen. Gebruikers zouden in staat moeten zijn om een keuze te maken en de feature zou standaard moeten zijn uitgeschakeld", gaat Mikolasch verder. Noyb wil dat de Oostenrijkse privacytoezichthouder het gedrag van Mozilla onderzoekt. Daarnaast wil de organisatie dat Mozilla gebruikers adequaat over de dataverwerkingsactiviteiten informeert, naar een opt-insysteem overstapt en alle onrechtmatig verwerkte data verwijdert.