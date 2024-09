NIST wil eind aan wachtwoordregels voor karakters en periodiek wijzigen

Het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology (NIST), de organisatie die onder andere verantwoordelijk is voor het opstellen van cybersecurityrichtlijnen voor de Amerikaanse overheid, wil een einde aan bepaalde wachtwoordregels, zoals het verplicht gebruik van verschillende soorten karakters, het verplicht periodiek wijzigen van wachtwoorden en gebruik van securityvragen.

Dat laat het NIST in de nieuwste conceptversie van de Digital Identity Guidelines weten. Daarin staan regels voor het authenticeren van gebruikers die gebruikmaken van overheidssystemen. Het document bevat ook een paragraaf over wachtwoorden. Zo wordt gesteld dat wachtwoorden minimaal acht karakters moeten zijn, maar er eigenlijk een wachtwoord van minimaal vijftien karakters zou moeten worden gevraagd.

Verder moeten gebruikers niet worden verplicht om voor het wachtwoord bepaalde soorten karakters te combineren, zoals veel wachtwoordregels vandaag de dag verplichten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebruik van hoofdletters, cijfers en speciale tekens. Daarnaast moeten gebruikers niet worden verplicht om hun wachtwoord periodiek te wijzigen, tenzij er bewijs van een inbraak is. Ook deze wachtwoordregels wordt nog altijd binnen veel organisaties toegepast. Het NIST wil ook een eind aan wachtwoordhints en securityvragen.

Beveiligingsonderzoeker Lukasz Olejnik spreekt van baanbrekende veranderingen voor toekomstig wachtwoordbeleid. "Een verschuiving van het advies dat jarenlang de cybersecuritypraktijk heeft gedomineerd. Systemen zullen gebruikers niet langer verplichten om strenge compositieregels te volgen, zoals het combineren van hoofdletters, cijfers en speciale tekens in hun wachtwoorden. Dit houdt in dat langere maar eenvoudiger te onthouden wachtwoorden eindelijk 'toegestaan' zullen worden."

Olejnik merkt op dat dit haaks staat op de traditionele benadering, waarbij gebruikers zich aan allerlei regels moesten houden. De onderzoeker is dan ook hoopvol over de toekomst. "Wat houdt dit in? Het zorgt ervoor dat systemen die m4ngl33d-P@ssw0rds! vereisen, bestaande uit verschillende soorten karakters en onmogelijk te onthouden, in de geschiedenis zullen vervagen. In plaats daarvan zullen diceware-wachtwoorden, bestaande uit een combinatie van willekeurig gekozen woorden, worden toegestaan." NIST heeft het publiek gevraagd om tot 7 oktober op de conceptversie te reageren.