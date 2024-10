Kamer wil opheldering minister over gevoelig datalek bij politie

De Tweede Kamer heeft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid om opheldering gevraagd over het gevoelige datalek bij de politie, waar gegevens van 62.000 medewerkers zijn gestolen. D66, GroenLinks-PvdA, VVD, SP en de PVV willen van de minister weten welke gegevens er precies zijn gestolen en hoe de aanvaller toegang tot de data kon krijgen.

"Was de hack mogelijk vanwege nalatigheid van een beheerder van het betreffende politieaccount, vanwege een fout in het systeem of allebei?", vragen de partijen verder. Van Weel moet ook duidelijk maken wat de risico’s voor individuele agenten zijn en wat het datalek betekent voor de familie van de agenten en welke maatregelen worden genomen om ook directe gezinsleden veiligheid te bieden.

De minister moet ook laten weten wat er wordt gedaan om de aanvaller op te sporen. "Waarom is ervoor gekozen om het systeem zo in te richten dat vanuit één account de contactgegevens van alle agenten makkelijk ingezien kunnen worden en is daarbij rekening gehouden met het risico op een datalek?", krijgt Van Weel ook de vraag.

Als laatste moet de minister uitleggen welke maatregelen worden genomen om in het vervolg binnen de overheid, en met name bij de veiligheidsdiensten, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie, te voorkomen dat aanvallers zelfs bij het binnendringen van één politieaccount niet direct een hele lijst van contactgegevens van alle medewerkers kunnen bemachtigen. Van Weel heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.