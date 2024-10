Ryanair onderzocht wegens biometrische controle bij boeken vlucht

De Ierse privacytoezichthouder DPC is een onderzoek naar Ryanair gestart, omdat de vliegmaatschappij klanten die via een reisbureau of andere partij boeken verplicht een biometrische controle te ondergaan. De DPC ontving talloze klachten dat Ryanair aanvullende identiteitsverificatie verplicht van klanten die tickets via third-party websites boeken, in tegenstelling tot wanneer er direct via de website van Ryanair wordt geboekt.

Eerder dit jaar diende privacyorganisatie noyb al een klacht in bij de Spaanse privacytoezichthouder dat klanten die bij een derde partij hun vliegticket boeken een gezichtsscan moeten ondergaan. Volgens de luchtvaartmaatschappij is dit nodig als onderdeel van een verificatieproces en heeft het een gerechtvaardigd belang om dit te doen. Het doel is echter niet duidelijk zo stelt noyb.

De DPC gaat nu kijken of de werkwijze van Ryanair wel aan de AVG voldoet. "De DPC heeft talrijke klachten ontvangen van Ryanair-klanten in de EU die na het boeken van hun vluchten vervolgens verplicht werden om een verificatieproces te ondergaan. De verificatiemethoden die Ryanair gebruikt bestaan uit het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie, waarbij de biometrische gegevens van klanten worden gebruikt. Dit onderzoek zal uitwijzen of het gebruik van de verificatiemethoden door Ryanair aan de AVG voldoet", zegt Graham Doyle van de DPC.