Mag mijn werkgever mijn laptop afpakken als ik weer begin met werken?

Juridische vraag: Na een tijd ziek te zijn geweest, ben ik maandag begonnen met reïntegreren op het werk. Alleen heeft de werkgever direct mijn laptop ingevorderd, en krijg ik nu een ouderwetse desktopcomputer. De reden “we moeten weer aan elkaar wennen”. Is dit juridisch toegestaan?

Antwoord: Wie nu denkt “ja, want die laptop is eigendom van de werkgever”, die moet het vak arbeidsrecht opnieuw gaan doen. Je moet als werkgever actief behulpzaam zijn bij het reïntegreren van de werknemer, naast dat je werknemers de middelen moet geven om hun werk te kunnen doen. Artikel 7:658a lid 1 BW verplicht de werkgever om de inschakeling van de arbeidsongeschikte werknemer in het arbeidsproces te bevorderen. Dit omvat het treffen van maatregelen en het geven van voorschriften die redelijkerwijs nodig zijn voor een succesvolle reïntegratie. Zomaar de spullen innemen botst daar natuurlijk heel hard mee.

Ook vanuit het goed werkgeverschap (art. 7:611 BW) zou ik dit problematisch vinden. Dit principe impliceert dat de werkgever de werknemer in staat moet stellen zijn werk naar behoren uit te voeren, inclusief het verstrekken van de nodige hulpmiddelen. En ook om niet zomaar grote veranderingen door te voeren in een gevoelige situatie.

Er kan een reden zijn waarom de werknemer geen laptop meer nodig heeft en een desktopcomputer volstaat. In dat geval kan de werkgever dat prima omruilen. “Moeten wennen aan elkaar” vind ik dan wel wat mager, mede omdat het klinkt als “we denken dat je niet kunt thuiswerken” en dat komt een reïntegratietraject natuurlijk niet ten goede. Maar als er inderdaad geen reden voor thuiswerk is (wat bij reïntegratie prima kan), dan is dit een optie.

De werkgever moet dan wel kunnen aantonen dat deze beslissing in lijn is met het reïntegratieplan en de behoeften van de werknemer. Ten eerste kan het zijn dat de werknemer, als onderdeel van het reïntegratietraject, voorlopig uitsluitend op kantoor werkt om directe begeleiding en ondersteuning te krijgen van collega's en leidinggevenden, waardoor een vaste werkplek met desktopcomputer meer geschikt is voor deze fase van het herstelproces. Ten tweede kan de overstap naar een desktopcomputer onderdeel zijn van een ergonomisch verantwoorde werkomgeving die specifiek is ingericht voor de reïntegrerende werknemer. Een vaste werkplek met een desktopcomputer biedt vaak betere mogelijkheden voor het instellen van een ergonomisch correct werkstation, inclusief een groot, verstelbaar beeldscherm, een aangepast toetsenbord en een ergonomische muis.

Het zou kunnen dat de werkgever vermoedens heeft dat de werknemer ongewenste dingen doet met de laptop, zoals het bedrijven van een side business tijdens werktijd of het delen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie met concurrenten. Echter, louter vermoedens zijn geen juridische grondslag om de werkmiddelen van een werknemer in te nemen, zeker niet tijdens een reïntegratietraject. De werkgever dient eerst concrete bewijzen te verzamelen en de juiste procedures te volgen voordat zulke ingrijpende maatregelen genomen kunnen worden. Bovendien staat een dergelijke actie haaks op de wettelijke verplichting om de reïntegratie te bevorderen en kan het zelfs gezien worden als een vorm van belemmering in de uitvoering van het werk.

