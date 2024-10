NS start brede uitrol bodycams onder personeel niet eerder dan medio 2025

De brede uitrol van bodycams onder NS-personeel zal niet eerder dan media 2025 plaatsvinden. Dat heeft minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat laten weten. Eerder dit jaar vond er nog een pilot plaats waarbij zevenhonderd veiligheidsmedewerkers met een dergelijke camera waren uitgerust. Met de pilot wilde de NS onder andere kijken of de bodycam voor een preventieve werking zorgt. Alle boa's van de NS zijn inmiddels wel van een bodycam voorzien.

"Wij doen er alles aan om de veiligheid van onze collega´s en reizigers te vergroten. Een bodycam werkt de-escalerend en wordt al door veel beroepsgroepen gedragen. Bijkomend voordeel is dat deze camerabeelden gebruikt kunnen worden voor opsporingsdoeleinden en collega´s ondersteunt bij hun aangifte. Dit helpt justitie en politie om mensen die voor ellende zorgen op te sporen en te vervolgen", liet Eelco van Asch, lid van de Raad van Bestuur van de NS, eerder dit jaar weten.

"NS zit momenteel in het besluitvormingsproces over het mogelijk breder uitrollen van de bodycam, waarbij het bedrijf waarde hecht aan het goed betrekken van de personeelsvertegenwoordiging, omdat niet iedere medewerker zomaar een bodycam wil", aldus de minister. Die voegt toe dat er een forse investering voor de NS nodig is om alle 3500 servicemedewerkers meerjarig van bodycams te voorzien. "Naast de inhoudelijke en financiële afwegingen, zal ook de uitrol tijd kosten vanwege het in de markt zetten van deze omvangrijke aanbesteding. Vanwege dit proces zal de brede uitrol onder servicepersoneel niet eerder dan medio 2025 plaatsvinden", aldus Madlener.