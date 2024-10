Doctor Web: 28.000 mensen via illegale software besmet met cryptomalware

Meer dan 28.000 mensen zijn door het downloaden van illegale software besmet geraakt met cryptomalware, zo stelt antivirusbedrijf Doctor Web. De gebruikers hadden illegale versies van kantoorsoftware geïnstalleerd, alsmede cheats voor online games en beleggingsbots. De software bevatte malware die het systeem van gebruikers inzette voor cryptomining, waarbij de rekenkracht van de computer wordt gebruikt voor het minen van cryptovaluta. Daarnaast biedt deze malware aanvallers ook toegang tot het besmette systeem.

Daarnaast bevatte de malware ook een 'clipper' voor het stelen van cryptovaluta. Clipper-malware maakt gebruik van het feit dat cryptogebruikers die een betaling willen doen of geld naar een andere wallet willen overmaken hiervoor vaak het walletadres van de begunstigde kopiëren en vervolgens in een veld op de transactiepagina plakken. Op dat moment bevindt het adres zich in het clipboard van de computer. Malware op de computer kan het adres aanpassen, waardoor de aanvaller het geld ontvangt. De aanvallers zouden op deze manier zeker zesduizend dollar aan crypto hebben buitgemaakt.

Volgens Doctor Web zijn meer dan 28.000 slachtoffer van de malware geworden. "Aangezien de computers van slachtoffers door het installeren van illegale versies van populaire software besmet raakten, blijft het belangrijkste advies om dit soort incidenten te voorkomen het downloaden van software van officiële bronnen, het gebruik van opensource-alternatieven en installeren van adequate antivirussoftware."