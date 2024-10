Microsoft waarschuwt voor einde support Exchange Server 2016 en 2019

Wat ik erg vervelend blijf vinden van deze hele actie is dat Microsoft die planning zo bagger heeft gedaan.

Dus nieuwe exchange komt (als het goed is) dus in maand 7 aan, in maand 10 stopt alle support voor de oude versies,

dus ook support in eventuele migratie fouten of wat dan ook.

Niet alle releases van nieuwe OS'en en software zijn helemaal vlekkeloos verlopen, waardoor een SP of CU die problemen kon oplossen.

Maar nu moeten we dus op blind vertrouwen de software werkt want we hebben eigenlijk geen keus.

We bedienen vooral de MKB klantjes, die dus geen geld hebben voor 40 servers, een spiegel test farm te draaien en

een volledige omgeving in de insiders preview hebben draaien om alles te kunnen testen.



En ik hoop dat ze snel meer info gaan gaven over hoe die licentie structuur er uit komt te zien,

wat dat allemaal precies behelst en wat de kosten daar van zijn, ook op de lange termijn.