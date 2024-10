Vernieuwing systemen Belastingdienst vertraagd door tekort aan ict-personeel

De vernieuwing van systemen waarmee de Belastingdienst werkt loopt door een tekort aan ict-personeel vertraging op. Hierdoor kunnen aanpassingen aan het Belastingstelsel op zijn vroegst in 2029 worden uitgevoerd. De fiscus had gehoopt op 2028, maar volgens staatssecretaris Idsinga van Financiën is er een vertraging van negen tot twaalf maanden opgelopen.

Cool:Gen is het platform waarop de loon- en inkomstenheffingen draaien. "Onderdeel van de modernisering is het uitfaseren van de verouderde software Cool:Gen. De uitfasering van de Cool:Gen bestaat uit negen projecten. Daarvan lopen er zeven volgens planning en is de verwachting dat deze in 2026 zijn afgerond. Bij één project binnen de keten Inkomensheffing is sprake van vertraging als gevolg van de herstelwerkzaamheden box 3", aldus Idsinga (pdf).

Het platform wordt ook gebruikt binnen de keten Loonheffingen. "Hoewel er nog geen exacte conclusies zijn, is er mogelijk sprake van vertraging bij één project in de keten Loonheffingen. Momenteel wordt uitgezocht of en hoe dit de planning in de keten Loonheffingen gaat beïnvloeden", voegt de staatssecretaris toe. Volgens Idsinga is het uitfaseren van Cool:Gen een traject dat onderdeel uitmaakt van de modernisering en dat veel capaciteit vergt.

"Deze vernieuwing is noodzakelijk omdat de expertise van Cool:Gen binnen en buiten de Belastingdienst steeds schaarser wordt. Kennis van Cool:Gen is beperkt beschikbaar waardoor opschalen van capaciteit geen oplossing is om te versnellen. Bovendien is het complex om wetswijzigingen te verwerken in verouderde systemen", legt de staatssecretaris uit.

Kennis systemen en programmeertalen

De VVD wilde van de staatssecretaris weten hoe wordt voorkomen dat in de toekomst de Belastingdienst tegen eenzelfde situatie aanloopt, waar kennis van systemen en programmeertalen minder of beperkt beschikbaar wordt doordat een systeem of taal in onbruik raakt. "In het verleden hebben achtereenvolgende wijzigingen in de prioritering ertoe geleid dat de modernisering van ict-systemen van de Belastingdienst in de tijd is verschoven, waardoor het verouderende ict-landschap kon ontstaan", laat Idsinga daarop weten. "Om te voorkomen dat dit in de toekomst ook kan ontstaan is het in eerste instantie belangrijk dat de modernisering wordt afgemaakt."

De staatssecretaris maakt een kanttekening dat technologie continu verbetert en verandert. "Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden, maar het betekent ook dat ict die vandaag nog op orde is in de toekomst onderhoud of modernisering nodig kan hebben. Applicaties hebben een levensduur. Door middel van het Life Cycle Management wordt dit bewaakt. Dit is een continu en cyclisch proces." Door hier tijd op te plannen moet volgens Idsinga worden voorkomen dat in toekomst opnieuw een verouderd ict-landschap bij de Belastingdienst kan ontstaan.