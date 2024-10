Vpn-provider Mullvad waarschuwt voor lekken van dataverkeer op macOS

Vpn-provider Mullvad waarschuwt voor het lekken van dataverkeer op macOS-systemen nadat er systeemupdates zijn geïnstalleerd. Een reboot lost het probleem op. Het onderzoek naar de oorzaak is nog gaande en Mullvad zegt later met meer informatie te komen. Volgens de vpn-provider lijkt het probleem zich voor te doen bij de macOS-firewall, die bepaalde firewall rules negeert.

Het meeste verkeer gaat nog wel via de Mullvad vpn-tunnel, maar in het geval van apps hoeft dit niet zo te zijn. Die kunnen hun data nog steeds buiten de vpn-verbinding versturen. Het gaat onder andere om de apps van Apple zelf. "We hebben dit gemeld aan Apple en hopelijk komt er in de nabije toekomst een oplossing. In de tussentijd blijven we dit onderzoeken om meer informatie aan Apple te bieden en te zien of er workarounds zijn die we in de app kunnen doorvoeren", aldus Mullvad, die daarmee op de eigen vpn-app doelt. In de waarschuwing geeft Mullvad gebruikers op macOS ook uitleg hoe ze kunnen controleren of het probleem zich op hun systeem voordoet.