Brussel beschouwt X niet als poortwachter onder Digital Markets Act

De Europese Commissie heeft besloten om X niet aan te merken als poortwachter onder de Digital Markets Act (DMA). Een platform is volgens de DMA een poortwachter als het dezelfde kernplatformdienst in ten minste drie EU-lidstaten levert en in de laatste drie jaar een jaaromzet van 7,5 miljard euro in de EU had of als het een marktwaarde heeft van minstens 75 miljard euro in het afgelopen jaar. Ook moet zo’n platform gedurende drie jaar ten minste 45 miljoen actieve eindgebruikers hebben en ten minste tienduizend zakelijke gebruikers die in de EU gevestigd zijn.

Platforms die al als poortwachter zijn aangemerkt, Alphabet (onder andere Google Search, YouTube), Amazon, Apple (onder andere Appstore), ByteDance (TikTok), Meta (onder andere Facebook, Whatsapp) en Microsoft (onder andere Windows, LinkedIn), moeten aan extra concurrentieregels voldoen. Zo moeten gebruikers van deze platforms individuele berichten van de ene naar de andere berichtendienst kunnen sturen.

Tevens mogen app-ontwikkelaars niet meer worden gedwongen om het betaalsysteem te gebruiken van appstores en mogen platforms eigen producten of diensten niet bevoordelen, bijvoorbeeld door ze bovenaan de zoekresultaten te zetten. Ook regelt de DMA de mogelijkheid om eigen data van een platform naar een ander platform mee te nemen en de mogelijkheid vooraf geïnstalleerde apps te kunnen verwijderen. Verder komt er een ruimere meldingsplicht om fusies en overnames in de digitale economie te kunnen beoordelen.

Op basis van eigen onderzoek en verklaringen van X oordeelt Brussel nu dat X niet aan de 'kwantitatieve drempels' voldoet en zodoende niet kwalificeert als poortwachter. De Europese Commissie zegt dat het X in de gaten zal houden, mochten grote veranderingen zich voordoen.