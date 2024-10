Sophos neemt securitybedrijf Secureworks voor 859 miljoen dollar over

Antivirusbedrijf Sophos neemt securitybedrijf Secureworks voor een bedrag van 859 miljoen dollar over, zo is vandaag bekendgemaakt. Secureworks werd in 2011 voor een onbekend bedrag door Dell overgenomen en werd in 2016 naar de beurs gebracht. Vorig jaar kreeg het securitybedrijf met verschillende ontslagrondes te maken. Sophos, dat eerder voor 3,9 miljard dollar door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Thoma Bravo werd overgenomen, wil de oplossingen van Secureworks, dat onder andere endpoint- en netwerkbeveiliging biedt, binnen de eigen producten integreren.