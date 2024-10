NFI gebruikt data van 'darkweb' marktplaatsen voor trainen van AI-model

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft in samenwerking met Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in Den Bosch een prototype van een AI-model getraind met data van 'darkweb' marktplaatsen. Het model werd door een afstudeerstudent getraind met zevenduizend pagina's van marktplaatsen zoals Silk Road, Argartha Market, Dark Market, Canahome, Berlusconi Market en Cocorico Market.

"Nu kost het opsporingsdiensten veel tijd en moeite om zicht te houden op wat er gebeurt op het darkweb. Het model kan ons helpen om eenvoudiger en sneller inzicht te geven in prijsontwikkelingen en trends in producten", zegt afstudeerstudent Ingmar Bakermans. "We kunnen het model ook usernames laten achterhalen en dat kan het combineren met informatie die gewoon te vinden is op internet. We noemen dat “username matching”. Het model helpt op deze manier om de namen van gebruikers te achterhalen."

Bakermans merkt op dat het AI-model na finetuning voor websites waarop drugs wordt aangeboden een 93 procent nauwkeurigheidsscore haalde op het voorspellen van bijvoorbeeld prijs, product en categorie. Bij websites die wapens aanbieden was het model minder nauwkeurig. De afstudeerstudent stelt dat het model met meer data moet worden doorgetraind. Volgens Giuseppe Cascaville van JADS is het AI-model een "een belangrijke stap vooruit" in de richting van het automatisch extraheren van data van het 'darkweb'.