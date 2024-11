Canada beveelt TikTok om bedrijfsdivisie wegens 'nationale veiligheid' op te heffen

De Canadese autoriteiten hebben TikTok bevolen om de Canadese bedrijfsdivisie, TikTok Technology Canada, wegens 'nationale veiligheidsrisico's' op te heffen. Canadese gebruikers mogen de app wel blijven gebruiken. TikTok heeft al aangegeven bij de rechter bezwaar te maken tegen het bevel.

In een verklaring stelt de Canadese regering dat het maatregelen neemt om 'specifieke nationale veiligheidsrisico's' met betrekking tot de operaties van TikTok-moederbedrijf ByteDance in Canada aan te pakken. "De beslissing is genomen op basis van de informatie en het bewijs dat gedurende de beoordeling is verzameld en op advies van de Canadese veiligheids- en inlichtingengemeenschap en andere overheidspartners." Waar de informatie en het bewijs uit bestaan wordt niet duidelijk gemaakt.

De Canadese regering zegt het gebruik van de TikTok-app niet te zullen verbieden, maar wijst burgers wel op mogelijke risico's. "De beslissing om een socialmedia-app of -platform te gebruiken is een persoonlijke keuze. Het is belangrijk dat Canadezen goede cybersecurity-practices volgen en de mogelijke risico's van het gebruik van socialmediaplatforms en -applicaties beoordelen, waaronder hoe hun informatie waarschijnlijk wordt beschermd, beheerd, gebruikt en gedeeld door buitenlandse actoren, alsmede bewust te zijn van welke wetten van welk land van toepassing zijn."